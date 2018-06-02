موعد أبرز مباريات يوم الأحد 3/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات مع العلم بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديداً إما عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية أو إما عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية.

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موعد مباراة البرازيل وكرواتيا

يواجه المنتخب البرازيلي نظيره منتخب كرواتيا في يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة البرازيل وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل وكرواتيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب صربيا إضافة إلى منتخب كوستاريكا وأيضاً منتخب سويسرا.

ومن جانبه يتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الأرجنتين إضافة إلى منتخب نيجيريا وأيضاً منتخب أيسلندا.

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا

يستقبل منتخب إسبانيا نظيره منتخب سويسرا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة إسبانيا وسويسرا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إسبانيا وسويسرا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب إيران وأيضاً منتخب المغرب الشقيق.

ومن جانبه يتواجد منتخب سويسرا في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب البرازيل إضافة إلى منتخب كوستاريكا وأيضاً منتخب صربيا.

موعد مباراة السعودية وبيرو

يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب بيرو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت جالين على أرض دولة سويسرا، وذلك في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة السعودية وبيرو تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية وبيرو عبر شبكة قنوات KSA سبورت السعودية، فيما ستكون قناة KSA سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً منتخب روسيا مستضيف النسخة القادمة من بطولة كأس العالم على أرضه ووسط جماهيره.

ومن جانبه يتواجد منتخب بيرو في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب استراليا وأيضاً منتخب الدنمارك.

موعد مباراة المكسيك وإسكتلندا

يستقبل منتخب المكسيك نظيره منتخب إسكتلندا في صباح يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على أرض دولة المكسيك، وذلك في إطار تحضيرات منتخب المكسيك استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة المكسيك وإسكتلندا تحديداً في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المكسيك وإسكتلندا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

ويتواجد منتخب المكسيك في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب ألمانيا إضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية وأيضاً منتخب السويد.

موعد مباراة كوستاريكا وايرلندا الشمالية

يستقبل منتخب كوستاريكا نظيره منتخب أيرلندا الشمالية في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على ملعب سان خوسيه الدولي على أرض دولة كوستاريكا، وذلك في إطار تحضيرات منتخب كوستاريكا استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة كوستاريكا وأيرلندا الشمالية تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب كوستاريكا في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب البرازيل إضافة إلى منتخب صربيا وأيضاً منتخب سويسرا.

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