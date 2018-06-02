ميدو يُعلق على تعادل المنتخب الوطني مع كولومبيا تحضيراً للمونديال

Advertisements

قام الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي على نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، والتي حسمت المباراة الودية في يوم أمس الجمعة بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب كولومبيا تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدتين له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب في التغريدة الأولى: “يجب أن نتفق أنه لا يوجد بديل لمحمد صلاح في مصر، ولذلك حاول كوبر تغيير طريقة اللعب بعض الشيء، بأن يخرج بخط دفاعنا بضع أمتار ومحاولة تغيير منطقة الضغط لتكون أعلى بعض الشيء”.

Advertisements

كما أضاف أيضاً: “اعتياد الفريق على هذا الأسلوب سوف ينفعنا كثيراً بعودة صلاح، أتوقع مشاركته بإذن الله من أول مباراة”.

وفي التغريدة الثانية له كتب الكابتن أحمد حسام ميدو: “مباراة كولومبيا أوضحت أهمية النني في الخروج بالكرة، لآنه دائماً متاح للمدافعين ويتصرف في الكرة بشكل صحيح، وهو ما يجعلنا نحتفظ بالكرة لمدة أطول خلال المباراة”.

كما أضاف أيضاً: “يجب أن يُعالج كوبر مشكلتنا في التعامل مع الكرات العرضية المتحركة قبل مباراة الأوروغواي، خاصة في وجود سواريز وكافاني”.

وكان المنتخب الوطني المصري قد نجح في فرض نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مساء يوم أمس الجمعة بأعجوبة كبيرة على نظيره منتخب كولومبيا، وذلك على الرغم من أن منتخب كولومبيا كان هو الطرف الأفضل طوال دقائق المباراة.

وبعد نهاية المباراة مباشرة انهالت العديد من الانتقادات على الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري وخاصة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث بدت معاناة الأخير واضحة للغاية في ظل غياب أبرز لاعب في تشكيلة احفاد الفراعنة وهو محمد صلاح الذي من المتوقع أن يستمر غيابه أيضاً عن أولى مباريات مونديال روسيا المقبل أمام منتخب الأوروغواي.

إقرأ أيضاً: موعد أبرز مباريات يوم الاحد 3/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات