مصادر صحفية مصرية تؤكد انتقال رمضان صبحي لنادي هدرسفيلد تاون رسمياً

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي عن انتقال اللاعب الواعد رمضان صبحي بشكل رسمي إلى صفوف نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وذلك على الرغم من تواجده في الوقت الحالي رفقة معسكر المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد سمح لرمضان صبحي بمغادرة معسكر المنتخب الوطني، وذلك من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه بشكل رسمي إلى صفوف نادي هدرسفيلد تاون خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الإعلان الرسمي سوف يتم في الساعات القليلة القادمة، على أن يعود اللاعب رمضان صبحي من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المصري مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت.

وكان رمضان صبحي قد عانى بشكل كبير للغاية من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء طوال الموسم المنصرم بأكمله رفقة نادي ستوك سيتي، وإضافة إلى ذلك أيضاً هبط نادي ستوك سيتي في نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مما دفع اللاعب رمضان صبحي إلى البحث عن أي عرض سوف يتم تقديمه له من أجل الرحيل عن صفوف نادي ستوك سيتي قبل انطلاقة الموسم القادم.

ولا شك أن حسم مستقبل رمضان صبحي في الوقت الحالي قبل مونديال روسيا المقبل، سوف يُفيد رمضان صبحي كثيراً وأيضاً المنتخب الوطني المصري في المونديال، وذلك حتى يكون اللاعب مركزاً بشكل كامل على أدائه فقط على أرض الملعب دون التفكير في العروض والمغريات المادية التي سوف يتم عرضها عليه.

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