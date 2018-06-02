صحيفة إسبانية تكشف عن مصير رونالدو مع ريال مدريد بعد المونديال

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كشفت إحدى الصحف الإسبانية اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي عن مصير الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد نهاية مشوار منتخب بلاده البرتغال في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أخطر كل زملائه في نادي ريال مدريد، أنه سوف يرحل عن صفوف قلعة سانتياغو بيرنابيو عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن قرار الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كان معروفاً من طرف لاعبي الفريق الملكي قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك على الرغم من معارضة إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز لذلك القرار.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن قرار الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد يُعتبر نهائياً ولا رجعة فيه إلا في حالة واحدة فقط، وهي رضوخ إدارة نادي ريال مدريد إلى الطلبات المالية التي يرغب الدون كريستيانو رونالدو في الحصول عليها في آخر موسمين تقريباً في مسيرته الرياضية.

ولا شك أن الدون كريستيانو رونالدو يرغب في تأمين مستقبله بعد اعتزال كرة القدم، وذلك من خلال الحصول على راتب سنوي أعلى مما يتقاضاه حالياً مع النادي الملكي، وهو الأمر الذي من الممكن أن يحصل عليه رفقة أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعقد الدون كريستيانو رونالدو جلسة خاصة عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة مع الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس إدارة نادي ريال مدريد، علماً بأن الأخير سوف يُحاول بشتى الطرق الممكنة أن يُقنع كريستيانو رونالدو بضرورة العدول عن قراره والبقاء رفقة النادي الملكي حتى نهاية مسيرته الرياضية.

وبكل تأكيد لن يتحمل عشاق نادي ريال مدريد صدمة أخرى كبيرة تتمثل في رحيل الدون كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي، وخاصة بعد الصدمة الأولى التي تلقاها الجميع من خلال تقديم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته من البيت الملكي بشكل مفاجئ للغاية للجميع.

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