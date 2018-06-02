صالح جمعة يحسم الجدل بخصوص عودته مرة أخرى للنادي الأهلي

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حسم المصري صالح جمعة لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي الفيصلي السعودي كل الجدل اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي، وذلك بخصوص إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أكد اللاعب صالح جمعة أنه مستمر مع نادي الفيصلي السعودي حتى نهاية عقد إعارته في صيف العام المقبل 2019م، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يعيش وسط حالة من الهدوء والاستقرار بعيداً عن أجواء الضغوطات الكبيرة التي عاشها داخل النادي الأهلي في الفترة الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللاعب صالح جمعة على أن لديه أهداف لكي يُحققها مع نادي الفيصلي السعودي في الموسم المقبل، وخاصة بعدما أكدت له إدارة نادي الفيصلي السعودي على وجود خطة محكمة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك حتى يتمكن فريق الفيصلي من المنافسة بشكل قوي في الموسم القادم على الألقاب وأيضاً على إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفي السياق ذاته أيضاً أشار اللاعب صالح جمعة إلى أنه لا يوجد أي أحد من داخل النادي الأهلي أو حتى من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تحدث إليه في الأيام الماضية بخصوص قطع عقد إعارته من أجل عودته مرة أخرى إلى صفوف المارد الأحمر.

وعن الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي، شدد اللاعب صالح جمعة على أنه تواصل هاتفياً مع الكابتن حسام البدري فور إعلانه مباشرة استقالته من تدريب فريق الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته أن لديه علاقة مميزة وقوية للغاية مع الكابتن حسام البدري بعكس ما يتم تداوله في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية منذ الموسم المنقضي.

أما عن أسباب تواجده في الوقت الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، فقد أكد اللاعب صالح جمعة على أنه يقضي حالياً عطلته الصيفية رفقة عائلته، على أن يعود من جديد إلى المملكة العربية السعودية في مطلع شهر يوليو القادم، وذلك لكي ينضم إلى معسكر فريق الفيصلي من أجل الاستعداد لانطلاقة الموسم المقبل.

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