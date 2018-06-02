الزمالك يقترب رسمياً من التعاقد مع لاعب الإسماعيلي في أولى صفقات القلعة البيضاء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي أن نادي الزمالك بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في أولى صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، وذلك من أجل تعاقد الفارس الأبيض مع اللاعب بهاء مجدي ظهير أيسر فريق الدراويش في الميركاتو الصيفي الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك يجد صعوبة نوعاً ما في حسم الصفقة بشكل نهائي بسبب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والذي سبق وأن أعلن عن رفضه التام فكرة التفريط في لاعبيه الأساسيين سعياً منه لكي يُنافس فريق الدراويش على الألقاب في الموسم المقبل.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك لن يرفع الراية البيضاء مبكراً ويستسلم لرغبة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وخاصة بعدما نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب نفسه حول كافة تفاصيل عقده مع نادي الزمالك، ليبقى القرار النهائي الآن بيد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح.

ومن جانبه سوف يكون الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك هو أسعد شخص داخل نادي الزمالك في حالة تمت هذه الصفقة بنجاح، وخاصة في ظل معاناة فريق الزمالك على مستوى مركز الظهير الأيسر طوال الموسمين الماضيين.

وعلى الرغم من تواجد اللاعب أحمد فتوح في ذلك المركز داخل فريق الزمالك، إلا أن مستوى اللاعب لم يرقِ نهائياً إلى تطلعات وطموحات جماهير القلعة البيضاء التي ترغب في تواجد ظهير أيسر بنفس إمكانيات الظهير الأيمن للفريق وهو التونسي حمدي النقاز.

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