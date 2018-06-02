جدل في الشارع المصري قبل الإعلان رسمياً عن قائمة مصر في المونديال

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بات هناك حالة كبيرة من الجدل في الشارع المصري بأكمله وفي الوسط الرياضي تحديداً، وذلك قبل يومين فقط من موعد الإعلان بشكل رسمي عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم والتي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل.

حيث لا تزال هناك العديد من الأصوات تُطالب بضرورة استبعاد العديد من الأسماء المتواجدة حالياً في القائمة الأولية للمنتخب الوطني المصري، بينما يُطالب البعض الآخر بضرورة لاعب أسماء أخرى لم يتم استدعائها إلى القائمة الأولية، على أن يتم حسم ذلك الجدل بشكل نهائي بقرار من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري فقط لا غير.

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ومن جانبه لا يزال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حائراً للغاية بخصوص بعض الأسماء في القائمة النهائية لأحفاد الفراعنة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن جميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا المقبل مطالبة بتسليم القوائم النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي.

ولا شك أن هناك بعض الأسماء التي تم الاستقرار على استبعادها بشكل نهائي من القائمة النهائية التي سوف تكون حاضرة في مونديال روسيا المقبل، وهي محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي، إضافة إلى عمرو طارق مدافع نادي أورلاندو سيتي الأمريكي.

أما الحيرة الأكبر تكمن في الاختيار من بين كلاً من الثنائي سام مرسي متوسط ميدان نادي ويجان الإنجليزي أو محمود عبد العزيز متوسط ميدان نادي الزمالك، أما على مستوى خط الدفاع لا تزال الصورة غير واضحة على مستوى مركز الظهير الأيسر، وذلك تحديداً بخصوص الاختيار ما بين كلاً من الثنائي أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي وأيضاً كريم حافظ لاعب نادي لانس الفرنسي.

وعلى مستوى خط الهجوم تبدو الصورة واضحة تماماً، وذلك من خلال اختيار كلاً من الثنائي مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، إضافة إلى أحمد حسن كوكا مهاجم نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، على أن يتم استبعاد أحمد جمعة مهاجم النادي المصري البورسعيدي.

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