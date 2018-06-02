قرار جديد من لجنة الكرة بخصوص قائمة الراحلين عن الأهلي الصيف الحالي

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي عن اتخاذ لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً قراراً جديداً، وذلك بخصوص قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء قبل انطلاقة الموسم المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قررت فتح الباب أمام رحيل كلاً من الثلاثي ميدو جابر إضافة إلى أحمد حمودي وأيضاً صبري رحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب عدم حاجة النادي الأهلي إلى خدماتهم انطلاقاً من الموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن ذلك القرار قد جاء بعد التشاور مطولاً مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخاصة في ظل عدم قدرة أي لاعب من اللاعبين الثلاثة على إثبات نفسه مع النادي الأهلي طوال الفترات الماضية.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن لجنة الكرة لا تزال لم تحسم بعد مستقبل الظهير الأيمن باسم علي، وخاصة وأنها ترى أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي في الموسم المنصرم، إضافة إلى أن اللاعب مقيد في القائمة الأفريقية للمارد الأحمر مما قد يُساهم بنسبة كبيرة في بقائه داخل جدران القلعة الحمراء في الموسم القادم على أقل تقدير.

وفي السياق ذاته أيضاً قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي فتح باب الإعارة أمام أي لاعب شاب في تشكيلة فريق الأهلي حالياً، وخاصة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بصفة أساسية مع المارد الأحمر في الموسم المنقضي مثل المهاجم أحمد ياسر ريان إضافة إلى متوسط الميدان أكرم توفيق.

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