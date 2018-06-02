مدرب منتخب الأوروغواي يكشف عن القائمة النهائية لبلاده في مونديال روسيا

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كشف الأوروغوياني المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروغواي اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده الأوروغواي، والتي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

ولم تشهد قائمة منتخب الأوروغواي أي مفاجآت على الإطلاق، حيث قام المدير الفني أوسكار واشنطن تاباريز باستدعاء كافة نجوم المنتخب الأوروغوياني إلى مونديال روسيا المقبل، علماً بأن أبرز هؤلاء النجوم هم القائد دييجو جودين إضافة إلى الهداف لويس سواريز وأيضاً الهداف الآخر إدينسون كافاني.

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وقد جاءت قائمة منتخب الأوروغواي النهائية التي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا / مارتن سيلفا / مارتن كامبانيا.

خط الدفاع: دييجو جودين / ماريا خيمينيز / سيباستيان كواتس / ماكسيمليانو بيريرا / جاستون سيلفا / مارتن كاسيريس / فاريلا.

خط الوسط: نانديز / لوكاس / ماتياس فيسينو / رودريجو بنتانكيور / كارلوس سانشيز / كريستيان رودريغيز / دييغو لاكسالت / جيورجيان / جوناثان / جوميز.

خط الهجوم: لويس سواريز / إدينسون كافاني / كريستيان ستواني.

ويتواجد منتخب الأوروغواي في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه وأيضاً المنتخب السعودي الشقيق.

ويبدأ منتخب الأوروغواي مشواره في مونديال روسيا المقبل من خلال مواجهة نظيره المنتخب الوطني المصري في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يواجه نظيره منتخب السعودية في الجولة الثانية، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات من المونديال من خلال مواجهة مستضيف البطولة منتخب روسيا في الجولة الثالثة.

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