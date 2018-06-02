إنجلترا تتخطى نيجيريا بثنائية تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا

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حقق منتخب إنجلترا الفوز على حساب ضيفه منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر مايو الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إنجلترا في المباراة كلاً من المدافع جاري كاهيل في الدقيقة السابعة، إضافة إلى المهاجم هاري كين في الدقيقة التاسعة والثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب نيجيريا في المباراة اللاعب أليكس إيوبي في الدقيقة السابعة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب الإنجليزي يتواجد في المجموعة السابعة في مونديال روسيا، فيما يتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا.

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