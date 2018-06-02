ألمانيا تتعرض لخسارة مفاجئة ودياً على يد النمسا تحضيراً للمونديال

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تعرض منتخب ألمانيا حامل لقب المونديال لخسارة مفاجئة على يد مضيفه منتخب النمسا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في إطار المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي على أرض دولة النمسا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب النمسا في المباراة كلاً من اللاعب مارتن في الدقيقة الثالثة والخمسين، إضافة إلى اللاعب أليساندرو في الدقيقة التاسعة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب ألمانيا في المباراة اللاعب مسعود أوزيل في الدقيقة الحادية عشر.

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وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب الألماني يتواجد في المجموعة السادسة في مونديال روسيا، وذلك بجوار كلاً من منتخب كوريا الجنوبية إضافة إلى منتخب السويد وأيضاً منتخب السويد.

وفي مباراة أخرى ودية دولية اليوم أيضاً، حسم التعادل السلبي بدون أهداف المباراة التي جمعت بين منتخب السويد وبين ضيفه منتخب الدنمارك على ملعب فريندز أرينا على أرض دولة السويد، علماً بأن المنتخب السويدي يتواجد في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، فيما يتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا.

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