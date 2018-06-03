تعرف على حقيقة اقتراب أحمد عادل عبد المنعم من الانتقال للزمالك

Advertisements

كشف حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي مصر المقاصة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الثاني من شهر يونيو الحالي عن حقيقة اقتراب انتقاله إلى صفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس السبت، أكد حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم أن كلاً من نادي الزمالك إضافة إلى نادي الإسماعيلي قد طلبوا التعاقد معه بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بدون ذكر اسمه قد عقد معه جلسة خاصة من أجل إقناعه بضرورة التعاقد مع نادي الزمالك، وخاصة في ظل حاجة نادي الزمالك الماسة إلى التعاقد مع حارس مرمى حتى يحين موعد عودة حارسه الأساسي أحمد الشناوي من الإصابة.

وعن هذه العروض السابقة شدد حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم على أنه رفض كل هذه العروض بشكل قاطع ونهائي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يستطيع أبداً أن يخسر حب جمهور النادي الأهلي الذي لا يزال مشجعاً له حتى وهو يلعب مع فريق مصر المقاصة منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

وفي ختام تصريحاته أشار أحمد عادل عبد المنعم إلى أنه يعشق جماهير النادي الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من المستحيل أن يلعب في أي يوم طوال مسيرته الرياضية مع نادي الزمالك تحت أي ظرف من الظروف.

وكان حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم قد انتقل في الميركاتو الشتوي الماضي من صفوف النادي الأهلي إلى صفوف نادي مصر المقاصة على سبيل الإعارة، وذلك سعياً منه للحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات، نظراً إلى جلوسه حبيساً على مقاعد البدلاء حينما كان لاعباً للمارد الأحمر طوال السنوات الماضية.

إقرأ أيضاً: ألمانيا تتعرض لخسارة مفاجئة ودياً على يد النمسا تحضيراً للمونديال