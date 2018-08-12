موعد أبرز مباريات اليوم الأحد 12/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 12/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات البطولة العربية للأندية وأيضاً بعض مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى الدوري الفرنسي وأخيراً مباراة كأس السوبر الألماني.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة ساوثهامبتون وبيرنلي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ساوثهامبتون لملاقاة ضيفه فريق بيرنلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ساوثهامبتون وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ساوثهامبتون وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ارسنال ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ارسنال ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة أولمبيك ليون وأميان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك ليون لملاقاة ضيفه فريق أميان اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب بارك أويل، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك ليون وأميان تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أولمبيك ليون وأميان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكُان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة ضيفه فريق كُان في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وكُان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وكُان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة لملاقاة نظيره فريق إشبيلية في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سوف سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الإسماعيلي والكويت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق الكويت الكويتي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والكويت تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والكويت منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة الهلال والشباب

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه فريق الشباب العماني في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الهلال والشباب تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة.

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