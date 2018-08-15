موعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 15/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات دورة الألعاب الآسيوية تحت 23 عاماً، إضافة إلى مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة جاره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 على ملعب كوك أرينا في العاصمة الإستونية تالين، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر الأوروبي 2018 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبوكا جونيورز تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وبوكا جونيورز منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة المقاولون العرب ونجوم اف سي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المقاولون العرب لملاقاة مضيفه فريق نجوم اف سي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المقاولون العرب ونجوم اف سي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المقاولون العرب ونجوم اف سي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري محمد الغياتي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المقاولون العرب ونجوم اف سي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة السعودية وإيران

موعد مباريات اليوم، يستعد المنتخب السعودي لملاقاة نظيره المنتخب الإيراني في اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات دورة الألعاب الآسيوية لكرة القدم تحت 23 عاماً.

وتنطلق مباراة السعودية وإيران تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة السعودية وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD3، فيما سيكون المعلق أحمد العمري هو معلق المباراة.

موعد مباراة فلسطين واندونيسيا

موعد مباريات اليوم، يستعد المنتخب الفلسطيني لملاقاة نظيره منتخب إندونيسيا اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات دورة الألعاب الآسيوية لكرة القدم تحت 23 عاماً.

وتنطلق مباراة فلسطين واندونيسيا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فلسطين واندونيسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فلسطين واندونيسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD7 المشفرة، بينما سيكون المعلق سمير اليعقوبي هو معلق المباراة.