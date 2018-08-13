موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 13/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الإثنين 13/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات البطولة العربية للأندية وأيضاً بعض مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني وبعض الدوريات الأوروبية الأخرى.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الأهلي والنجمة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجمة اللبناني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والنجمة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة الجزيرة والنصر

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الجزيرة الإماراتي لملاقاة ضيفه فريق النصر السعودي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 م.

وتنطلق مباراة الجزيرة والنصر تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الجزيرة والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة.

موعد مباراة كولن ويونيون برلين

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق كولن لملاقاة ضيفه فريق يونيون برلين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة ألمانيا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الثانية الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة كولن ويونيون برلين تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة كولون ويونيون برلين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة.

موعد مباراة روبن كازان وزينيت سان بطرسبرج

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق روبن كازان لملاقاة ضيفه فريق زينيت سان بطرسبرج في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب كازان أرينا، وذلك في إطار مسابقة الدوري الروسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة روبن كازان وزينيت سان بطرسبرج تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مولودية الجزائر وباردو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مولودية الجزائر لملاقاة ضيفه فريق باردو في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الجزائر، وذلك في إطار مسابقة الدوري الجزائري 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مولودية الجزائر وباردو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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