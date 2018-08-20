موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 20/8/2018 والقنوات الناقلة لها

Advertisements

موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الإثنين 20/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى الدوري الفرنسي وأيضاً كلاً من الدوري الإيطالي والدوري الإسباني، كما تُقام أيضاً مباريات الأدوار الأولى في مسابقة كأس ألمانيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

Advertisements

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق كريستال بالاس في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وليغانيس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيك بيلباو لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيك بيلباو وليغانيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيك بيلباو وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتالانتا وفروسينوني

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتالانتا لملاقاة ضيفه فريق فروسينوني في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا في مدينة بيرجامو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتالانتا وفروسينوني تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتالانتا وفروسينوني منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيورث

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا دورتموند لملاقاة مضيفه فريق فيورث في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على أرض دولة ألمانيا، وذلك في إطار مسابقة كأس ألمانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وفيورث تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة هيرتا برلين وآينتراخت براونشفايغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق هيرتا برلين لملاقاة مضيفه فريق آينتراخت براونشفايغ في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على أرض دولة ألمانيا، وذلك في إطار مسابقة كأس ألمانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هيرتا برلين وآينتراخت براونشفايغ تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة قاسم باشا وإسطنبول

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق قاسم باشا لملاقاة ضيفه فريق إسطنبول في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على أرض دولة تركيا، وذلك في إطار مسابقة الدوري التركي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة قاسم باشا وإسطنبول تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

إقرأ أيضاً: