موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 23/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الإثنين 23/7/2018 إقامة العديد من المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية ويأتي في مقدمتها مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي إضافة إلى فريق إيبار الإسباني وأيضاً كلاً من الدحيل القطري وأيضاً فريق طرابزون سبور التركي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة تشيلسي وبيرث جلوري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بيرث جلوري الأسترالي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة أستراليا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وبيرث جلوري تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وبيرث جلوري منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية على القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة طرابزون سبور والدحيل

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق طرابزون سبور التركي لملاقاة نظيره فريق الدحيل القطري في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة طرابزون سبور والدحيل تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إيبار وإسطنبول

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إيبار الإسباني لملاقاة نظيره فريق إسطنبول التركي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيبار وإسطنبول تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة جينت وستراسبورغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق جينت البلجيكي لملاقاة نظيره فريق ستراسبورغ الفرنسي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة جينت وستراسبورغ تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيرنلي وبريستون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بيرنلي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بريستون الإنجليزي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيرنلي وبريستون تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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