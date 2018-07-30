موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 30/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الإثنين 30/7/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 15:35 عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة شتوتجارت وإسطنبول

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق شتوتجارت الألماني لملاقاة نظيره فريق إسطنبول التركي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة شتوتجارت وإسطنبول تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فيردر بريمن وفينلو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فيردر بريمن الألماني لملاقاة نظيره فريق فينلو الهولندي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فيردر بريمن وفينلو تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة قطر والأوروغواي

موعد مباريات اليوم، يستعد منتخب قطر تحت 21 عاماً لملاقاة نظيره منتخب الأوروغواي تحت 21 عاماً في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية بين المنتخبين تحضيراً للمحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة قطر والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة لوكوموتيف موسكو وأوفا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق لوكوموتيف موسكو الروسي لملاقاة نظيره فريق أوفا الروسي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباريات مسابقة الدوري الروسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة لوكوموتيف موسكو وأوفا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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