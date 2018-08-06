موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 6/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأثنين 6/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة إلى بعض مباريات الدوري المصري الممتاز وأيضاً بعض مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة هال سيتي وأستون فيلا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق هال سيتي لملاقاة ضيفه فريق أستون فيلا في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة إنجلترا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هال سيتي وأستون فيلا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة هال سيتي وأستون فيلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة هال سيتي وأستون فيلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة حرس الحدود والداخلية

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق حرس الحدود لملاقاة ضيفه فريق الداخلية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس من شهر أغسطس الحالي على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة حرس الحدود والداخلية تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة حرس الحدود والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة حرس الحدود والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي وبتروجيت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإسماعيلية في مدينة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإسماعيلي وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق لؤي رشاد هو معلق المباراة.

موعد مباراة وادي دجلة والجونة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق وادي دجلة لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس من شهر أغسطس الحالي على ملعب الكلية الحربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة وادي دجلة والجونة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة وادي دجلة والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة وادي دجلة والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق خالد كامل هو معلق المباراة.

موعد مباراة الفيصلي والوحدات

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الفيصلي الأردني لملاقاة غريمه التقليدي فريق الوحدات الأردني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الفيصلي والوحدات في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الفيصلي والوحدات منقولة بشكل حصري عبر قناة الأردن الرياضية.

موعد مباراة هيرتا برلين وليفيرينج

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق هيرتا برلين الألماني لملاقاة نظيره فريق ليفيرينج النمساوي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هيرتا برلين وليفيرينج تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة هيرتا برلين وليفيرينج منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية.

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