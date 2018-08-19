موعد أبرز مباريات اليوم الاحد 19/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 19/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى الدوري الفرنسي وأيضاً كلاً من الدوري الإيطالي والدوري الإسباني، كما تُقام أيضاً مباريات الدوري الهولندي إضافة إلى مباريات دور المجموعات في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه فريق هدرسفيلد تاون اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون أند هوف ألبيون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون أند هوف ألبيون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ونيمس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك مارسيليا لملاقاة مضيفه فريق نيمس في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا ونيمس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أولمبيك مارسيليا ونيمس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أولمبيك مارسيليا ونيمس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

موعد مباراة روما وتورينو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق روما لملاقاة مضيفه فريق تورينو في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة روما وتورينو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة روما وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة إنتر وساسولو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إنتر لملاقاة مضيفه فريق ساسولو في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وساسولو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إنتر وساسولو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة اشبيلية ورايو فاييكانو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إشبيلية لملاقاة مضيفه فريق رايو فاييكانو في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة اشبيلية ورايو فاييكانو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة اشبيلية ورايو فاييكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق خيتافي في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على أرض جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وسونغو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة مضيفه فريق سونغو الموزمبيقي اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على أرض دولة موزمبيق، وذلك في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي وسونغو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي وسونغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة إتحاد العاصمة ويانج أفريكانز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إتحاد العاصمة الجزائري لملاقاة مضيفه فريق يانج أفريكانز التنزاني في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على أرض دولة تنزانيا، وذلك في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة إتحاد العاصمة ويانج أفريكانز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إتحاد العاصمة ويانج أفريكانز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة الهلال ونهضة بركان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال السوداني لملاقاة ضيفه فريق نهضة بركان المغربي في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على ملعب أم درمان على أرض دولة السودان، وذلك في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الهلال ونهضة بركان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال ونهضة بركان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

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