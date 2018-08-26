موعد أبرز مباريات اليوم الاحد 26/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد الموافق 26/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري الإسباني إضافة إلى الدوري الألماني وأيضاً الدوري المصري الممتاز، كما يشهد اليوم أيضاً إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الفرنسي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة واتفورد وكريستال بالاس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق واتفورد لملاقاة ضيفه فريق كريستال بالاس اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة واتفورد وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة واتفورد وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو وبوردو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق موناكو لملاقاة مضيفه فريق بوردو في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة موناكو وبوردو تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة موناكو وبوردو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ورين

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك مارسيليا لملاقاة ضيفه فريق رين في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا ورين تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أولمبيك مارسيليا ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا دورتموند لملاقاة ضيفه فريق لايبزيغ في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سموحة لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سموحة وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سموحة وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، فيما سيكون المعلق المصري محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة سموحة وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري خالد كامل هو معلق المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والداخلية تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بيراميدز والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري محمد عفيفي هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة بيراميدز والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD.

موعد مباراة إنتر وتورينو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق تورينو في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وتورينو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إنتر وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة فالنسيا وإسبانيول

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فالنسيا لملاقاة مضيفه فريق إسبانيول في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فالنسيا وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق جيرونا في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة إشبيلية وفياريال

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إشبيلية لملاقاة ضيفه فريق فياريال في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إشبيلية وفياريال تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إشبيلية وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

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