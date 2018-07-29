موعد أبرز مباريات اليوم الاحد 29/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 29/7/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية كما تُقام أيضاً بعض المباريات ضمن دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة فيتا كلوب وادوانا ستارز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فيتا كلوب الكونغولي لملاقاة ضيفه فريق ادوانا ستارز الغاني اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة فيتا كلوب وأدوانا ستارز تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فيتا كلوب وادوانا ستارز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة الهلال وسونجو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال السوداني لملاقاة مضيفه فريق سونجو الموزمبيقي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة موزمبيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الهلال وسونجو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال وسونجو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة كارا ودجوليبا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق كارا الكونغولي لملاقاة ضيفه فريق دجوليبا المالي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الكونغو، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة كارا ودجوليبا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة كارا ودجوليبا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري الحبيب بن علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي وأسيك

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق أسيك الإيفواري في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الرجاء البيضاوي وأسيك تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الرجاء البيضاوي وأسيك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المصري البورسعيدي المصري لملاقاة ضيفه فريق نهضة بركان المغربي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على ملعب بورسعيد على أرض مصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة اتحاد العاصمة ورايون سبورت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لملاقاة ضيفه فريق رايون سبورت الرواندي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة اتحاد العاصمة ورايون سبورت تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة اتحاد العاصمة ورايون سبورت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

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