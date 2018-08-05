موعد أبرز مباريات اليوم الاحد 5/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 5/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة إلى مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية وأيضاً دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة غريمه فريق تشيلسي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2018 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي في فجر اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة برشلونة وميلان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق ميلان الإيطالي في فجر اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وميلان تحديداً في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وميلان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية HD.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وشتوتجارت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق شتوتجارت الألماني في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وشتوتجارت تحديداً في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليدز يونايتد وستوك سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليدز يونايتد لملاقاة ضيفه فريق ستوك سيتي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة إنجلترا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليدز يونايتد وستوك سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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