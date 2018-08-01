موعد أبرز مباريات اليوم الاربعاء 1/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 1/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة إلى بعض مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً بعض مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في فجر اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد تحديداً في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 باللغة الفرنسية.

موعد مباراة ميلان وتوتنهام هوتسبير

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فجر اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 03:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ميلان وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة برشلونة وروما

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي في فجر اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وروما تحديداً في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على أرض جمهورية إيرلندا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة بنفيكا وأولمبيك ليون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بنفيكا البرتغالي لملاقاة نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بنفيكا وأولمبيك ليون تحديداً في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بنفيكا وأولمبيك ليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

موعد مباراة المريخ والجيش

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المريخ السوداني لملاقاة نظيره فريق الجيش العراقي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة المريخ والجيش تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الداخلية ووادي دجلة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الداخلية لملاقاة ضيفه فريق وادي دجلة اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على ملعب كلية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الداخلية ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الداخلية ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الإنتاج الحربي لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة نجوم المستقبل وطلائع الجيش

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق نجوم المستقبل لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نجوم المستقبل وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نجوم المستقبل وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة بازل وباوك

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بازل السويسري لملاقاة ضيفه فريق باوك اليوناني في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وتنطلق مباراة بازل وباوك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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