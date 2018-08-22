موعد أبرز مباريات اليوم الاربعاء 22/8/2018 والقنوات الناقلة لها

موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الاربعاء 22/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بعض مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة أياكس أمستردام ودينامو كييف

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لملاقاة ضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 على ملعب أمستردام أرينا على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أياكس أمستردام ودينامو كييف تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أياكس أمستردام ودينامو كييف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة يونج بويز ودينامو زاغرب

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق يونج بويز السويسري لملاقاة ضيفه فريق دينامو زاغرب الكرواتي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يونغ بويز ودينامو زاغرب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يونغ بويز ودينامو زاغرب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

موعد مباراة فيدي وأيك أثينا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فيدي المجري لملاقاة ضيفه فريق أيك أثينا اليوناني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 على أرض دولة المجر، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فيدي وأيك أثينا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فيدي وأيك أثينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة أستون فيلا وبرينتفورد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق برينتفورد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أستون فيلا وبرينتفورد تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة شيفيلد وينزداي وميلويل

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق شيفيلد وينزداي لملاقاة ضيفه فريق ملوال في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 على أرض دولة إنجلترا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة شيفيلد وينزداي وميلويل تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بلاكبيرن روفرز وريدينج

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بلاكبيرن روفرز لملاقاة ضيفه فريق ريدينج في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 على أرض دولة إنجلترا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلاكبيرن روفرز وريدينج تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ستوك سيتي وويجان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ستوك سيتي لملاقاة ضيفه فريق ويجان في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 على أرض دولة إنجلترا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ستوك سيتي وويجان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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