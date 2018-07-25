موعد أبرز مباريات اليوم الاربعاء 25/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 25/7/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية ويأتي في مقدمتها مباراة فريق أولمبيك ليون الفرنسي إضافة إلى فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كما يشهد اليوم أيضاً إقامة بعض مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة باتي بوريسوف وهلسنكي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق باتي بوريسوف البيلاروسي لملاقاة ضيفه فريق هلسنكي الفنلندي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة بيلاروسيا، وضمن الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وتنطلق مباراة باتي بوريسوف وهلسنكي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أياكس أمستردام وشتورم غراتس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لملاقاة ضيفه فريق شتورم غراتس النمساوي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وتنطلق مباراة أياكس أمستردام وشتورم غراتس تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سيلتك وروزنبورغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سيلتك الاسكتلندي لملاقاة ضيفه فريق روزنبورغ النرويجي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي على ملعب سيلتك بارك، وذلك ضمن مباراة الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وتنطلق مباراة سيلتك وروزنبورغ تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة موناكو وبوخوم

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق موناكو الفرنسي لملاقاة نظيره فريق بوخوم الألماني في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة موناكو وبوخوم تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال وفورتونا دوسلدورف

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فريق فورتونا دوسلدورف الألماني في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال وفورتونا دوسلدورف تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة هدرسفيلد تاون وأولمبيك ليون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق هدرسفيلد الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هدرسفيلد تاون وأولمبيك ليون تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وريال بيتيس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لملاقاة نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة وست هام يونايتد وأستون فيلا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق وست هام يونايتد الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق أستون فيلا الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة وست هام يونايتد وأستون فيلا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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