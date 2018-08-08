موعد أبرز مباريات اليوم الاربعاء 8/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 8/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة إلى بعض مباريات الدوري المصري الممتاز وأيضاً بعض مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة ريال مدريد وروما

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره روما الإيطالي في فجر اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة باوك وسبارتاك موسكو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق باوك اليوناني لملاقاة ضيفه فريق سبارتاك موسكو الروسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة اليونان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باوك وسبارتاك موسكو تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سيلتك وأيك أثينا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سيلتك الاسكتلندي لملاقاة ضيفه فريق أيك أثينا اليوناني في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على ملعب سيلتك بارك، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سيلتك وأيك أثينا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق خالد كامل هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD.

موعد مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المقاولون العرب لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، فيما سيكون المعلق خالد حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة سموحة ونجوم المستقبل

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سموحة لملاقاة ضيفه فريق نجوم المستقبل في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سموحة ونجوم المستقبل تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سموحة ونجوم المستقبل منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الثانية HD، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق طلائع الجيش لملاقاة ضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على جهاز الرياضة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة طلائع الجيش وإنبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة طلائع الجيش وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD الأولى، فيما سيكون المعلق محمد الغياتي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة طلائع الجيش وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكالياري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق كالياري الإيطالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وكالياري تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الشباب وهيرتا برلين

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الشباب السعودي لملاقاة نظيره فريق هيرتا برلين الألماني في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب وهيرتا برلين تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق القوة الجوية العراقي لملاقاة ضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق أحمد الحوسني هو معلق المباراة.

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