موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 14/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما تُقام أيضاً العديد من مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة دينامو كييف وسلافيا براغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق دينامو كييف الأوكراني لملاقاة ضيفه فريق سلافيا براغ التشيكي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة دينامو كييف وسلافيا براغ تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سبارتاك موسكو وباوك

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سبارتاك موسكو الروسي لملاقاة ضيفه فريق باوك اليوناني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سبارتاك موسكو وباوك تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أيك أثينا وسيلتك

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أيك أثينا اليوناني لملاقاة ضيفه فريق سيلتك الاسكتلندي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أيك أثينا وسيلتك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فنربخشة وبنفيكا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فنربخشة التركي لملاقاة ضيفه فريق بنفيكا البرتغالي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب شكري سراج أوغلو، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فنربخشة وبنفيكا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أياكس أمستردام وستاندر لييج

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لملاقاة ضيفه فريق ستاندر لييج البلجيكي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب أمستردام أرينا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أياكس أمستردام وستاندر لييج تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق طلائع الجيش لملاقاة ضيفه فريق بيراميدز في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جهاز الرياضة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة طلائع الجيش وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة طلائع الجيش وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة طلائع الجيش وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري لؤي رشاد هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة طلائع الجيش وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD.

موعد مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بتروجيت لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب السويس الجديد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري خالد كامل هو معلق المباراة.

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