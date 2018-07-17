موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 17/7/2018 إقامة العديد من مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر المسابقة، حيث تُقام اليوم مباريات كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الترجي الرياضي التونسي وأيضاً فريق النجم الساحلي التونسي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق تاونشيب رولز في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وتاونشيب رولز عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وتاونشيب رولز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة المصرية على التردد الأرضي فقط.

موعد مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مولودية الجزائر الجزائري لملاقاة مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي وامبابان سوالوز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة مضيفه فريق امبابان سوالوز من سوازيلاند اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي وامبابان سوالوز تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النجم الساحلي وامبابان سوالوز عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة صن داونز وبورت دي لومي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق صن داونز الجنوب أفريقي لملاقاة مضيفه فريق بورت دي لومي التوجولي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة صن داونز وبورت دي لومي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة صن داونز وبورت دي لومي عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة مضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة الترجي الرياضي وكمبالا سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب رادس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي وكمبالا سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الترجي الرياضي وكمبالا سيتي عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة وفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق وفاق سطيف الجزائري لملاقاة ضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة وفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة وفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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