موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 21/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بعض مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وأيضاً مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري مؤمن حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري أشرف محمود هو معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الأحمر وسالزبورغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق النجم الأحمر الصربي لملاقاة ضيفه فريق سالزبورغ النمساوي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على أرض دولة صربيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النجم الأحمر وسالزبورغ تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النجم الأحمر وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة ايندهوفن وباتي بوريسوف

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أيندهوفن الهولندي لملاقاة مضيفه فريق باتي بوريسوف البيلاروسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على أرض دولة بيلاروسيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ايندهوفن وباتي بوريسوف تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ايندهوفن وباتي بوريسوف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة بنفيكا وباوك

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بنفيكا البرتغالي لملاقاة ضيفه فريق باوك اليوناني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بنفيكا وباوك تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بنفيكا وباوك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة سوانزي سيتي وليدز سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سوانزي سيتي لملاقاة ضيفه فريق ليدز يونايتد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب الحرية، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سوانزي سيتي وليدز يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سوانزي سيتي وليدز يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة كوينز بارك رينجرز وبريستول سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق كوينز بارك رينجرز لملاقاة ضيفه فريق بريستول سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب لوفتس رود في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة كوينز بارك رينجرز وبريستول سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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