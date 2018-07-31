موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 31/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 31/7/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة إلى بعض مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً بعض مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة ليغيا وارسو وسبارتاك

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليغيا وارسو البولندي لملاقاة مضيفه فريق سبارتاك السلوفاكي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سلوفاكيا، وذلك ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 م.

وتنطلق مباراة ليغيا وارسو وسبارتاك تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الاتحاد السكندري لملاقاة ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت HD وأيضاً قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت HD وأيضاً قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة سيسكا موسكو وكريليا سوفيتوف

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سيسكا موسكو لملاقاة مضيفه فريق كريليا سوفيتوف في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي، وذلك في إطار مسابقة الدوري الروسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سيسكا موسكو وكريليا سوفيتوف تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة العين ووفاق سطيف

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة العين ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة العين ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى HD، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة غلطة سراي وأيك أثينا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق غلطة سراي التركي لملاقاة نظيره فريق أيك أثينا اليوناني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة غلطة سراي وأيك أثينا تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة هدرسفيلد تاون وبولونيا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بولونيا الإيطالي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هدرسفيلد تاون وبولونيا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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