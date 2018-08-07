موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7/8/2018 والقنوات الناقلة لها

Advertisements

موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 7/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة إلى بعض مباريات الدوري المصري الممتاز وأيضاً بعض مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وأيضاً بعض مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

Advertisements

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، فيما سيكون المعلق أحمد شوبير هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى إضافة إلى المعلق خالد حسن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف ستكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز، فيما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ليفربول وتورينو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق تورينو الإيطالي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتورينو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون ونوتنغهام فورست

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق وست بروميتش ألبيون لملاقاة مضيفه فريق نوتنغهام فورست في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة وست بروميتش ألبيون ونوتنغهام فورست تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة وست بروميتش ألبيون ونوتنغهام فورست منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميدلزبره وشيفيلد يونايتد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ميدلزبره لملاقاة ضيفه فريق شيفيلد يونايتد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميدلزبره وشيفيلد يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستانا ودينامو زاغرب

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أستانا من كازاخستان لملاقاة ضيفه فريق دينامو زاغرب الكرواتي في عصر اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة كازاخستان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أستانا ودينامو زاغرب تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة دينامو كييف وسلافيا براغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق دينامو كييف الأوكراني لملاقاة مضيفه فريق سلافيا براغ التشيكي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على أرض جمهورية التشيك، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة دينامو كييف وسلافيا براغ تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أياكس أمستردام وستاندر لييج

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لملاقاة مضيفه فريق ستاندر لييج البلجيكي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أياكس أمستردام وستاندر لييج تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بنفيكا وفنربخشة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بنفيكا البرتغالي لملاقاة ضيفه فريق فنربخشة التركي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب النور في العاصمة البرتغالي لشبونة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بنفيكا وفنربخشة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بنفيكا وفنربخشة منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ونابولي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي في مدينة سانت جالين السويسرية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ونابولي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية HD، فيما سيكون المعلق عبد الحميد الجسمي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الفيحاء وريال مورسيا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الفيحاء السعودي لملاقاة نظيره فريق ريال مورسيا الإسباني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الفيحاء وريال مورسيا تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي وأولمبيك ليون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وأولمبيك ليون تحديداً في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وأولمبيك ليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: