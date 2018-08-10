موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 10/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة 10/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات البطولة العربية للأندية وأيضاً مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى الدوري الفرنسي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وتولوز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك مارسيليا لملاقاة ضيفه فريق تولوز في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا وتولوز تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أولمبيك مارسيليا وتولوز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أولمبيك مارسيليا وتولوز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

موعد مباراة وادي دجلة وبتروجيت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق وادي دجلة لملاقاة ضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الكلية الحربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة وادي دجلة وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة وادي دجلة وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة وادي دجلة وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة بنفيكا وفيتوريا غيماريش

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بنفيكا لملاقاة ضيفه فريق فيتوريا غيماريش في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري البرتغالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بنفيكا وفيتوريا غيماريش تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السلام والرجاء البيضاوي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق السلام اللبناني لملاقاة ضيفه فريق الرجاء البيضاوي في عصر اليوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة لبنان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة السلام والرجاء البيضاوي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة السلام والرجاء البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة نفط الوسط والصفاقسي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق نفط الوسط العراقي لملاقاة ضيفه فريق الصفاقسي التونسي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة العراق، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة نفط الوسط والصفاقسي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نفط الوسط والصفاقسي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة.

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