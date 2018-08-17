موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 17/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة 17/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري المصري الممتاز إضافة إلى بعض مباريات الدوري الإسباني وأيضاً بعض مباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الترجي الرياضي والأهلي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي والأهلي وتحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة وفاق سطيف ومازيمبي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق وفاق سطيف الجزائري لملاقاة ضيفه فريق مازيمبي الكونغولي في مساء اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على ملعب 8 مايو على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة وفاق سطيف ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة وفاق سطيف ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك ليون وستاد ريمس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك ليون لملاقاة مضيفه فريق ستاد ريمس في مساء اليوم الجمعة 17 أغسطس 2018 على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك ليون وستاد ريمس تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أولمبيك ليون وستاد ريمس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، فيما سيكون المعلق المصري أيمن الكاشف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري مؤمن حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن وعلى القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق المصري محمد عفيفي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ريال بيتيس وليفانتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريال بيتيس لملاقاة ضيفه فريق ليفانتي في مساء اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال بيتيس وليفانتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال بيتيس وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

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