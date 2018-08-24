موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 24/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة الموافق 24/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري الإسباني إضافة إلى الدوري الألماني وأيضاً الدوري المصري الممتاز، كما يشهد اليوم أيضاً إقامة بعض مباريات كأس العرب للأندية الأبطال.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة ضيفه فريق هوفنهايم في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق حرس الحدود في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري أيمن الكاشف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري مؤمن حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري محمد عفيفي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري خالد حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المقاولون العرب لملاقاة ضيفه فريق إنبي اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المقاولون العرب وإنبي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المقاولون العرب وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المقاولون العرب وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري أشرف محمود هو معلق المباراة.

موعد مباراة الاتحاد والوصل

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة ضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والوصل تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتحاد والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك ليون وستراسبورج

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك ليون لملاقاة ضيفه فريق ستراسبورج في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب بارك أويل، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك ليون وستراسبورج تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أولمبيك ليون وستراسبورج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميدلزبره ووست بروميتش ألبيون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ميدلزبره لملاقاة ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميدلزبره ووست بروميتش ألبيون تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ميدلزبره ووست بروميتش ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة خيتافي وإيبار

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق خيتافي لملاقاة ضيفه فريق إيبار في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة خيتافي وإيبار تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة خيتافي وإيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة ليغانيس وريال سوسيداد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليغانيس لملاقاة ضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليغانيس وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليغانيس وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

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