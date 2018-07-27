موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 27/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة 27/7/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية كما تُقام أيضاً بعض المباريات ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة بريميرو دي أغوستو وزيسكو يونايتد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي لملاقاة ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة أنجولا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة بريميرو دي أغوستو وزيسكو يونايتد تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بريميرو دي أغوستو وزيسكو يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة الدفاع الحسني الجديدي ووفاق سطيف

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الدفاع الحسني الجديدي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الدفاع الحسني الجديدي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الدفاع الحسني الجديدي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة صن داونز وبورت دي لومي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق صن داونز الجنوب لملاقاة ضيفه فريق بورت دي لومي التوجولي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة صن داونز وبورت دي لومي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة صن داونز وبورت دي لومي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي وامبابان سوالوز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة ضيفه فريق امبابان سوالوز من سوازيلاند في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي وامبابان سوالوز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النجم الساحلي وامبابان سوالوز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميدلزبره وسندرلاند

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ميدلزبره الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق سندرلاند الإنجليزي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميدلزبره وسندرلاند تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سبورتينغ براغا وسيلتا فيغو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سبورتينغ براغا البرتغالي لملاقاة نظيره فريق سيلتا فيغو في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سبورتينغ براغا وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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