موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 3/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة 3/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة بعض مباريات الدوري المصري الممتاز وأيضاً مباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة ريدينغ وديربي كاونتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريدينغ لملاقاة ضيفه فريق ديربي كاونتي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريدينغ وديربي كاونتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريدينغ وديربي كاونتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة ريدينغ وديربي كاونتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة مصر المقاصة وسموحة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مصر المقاصة لملاقاة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مصر المقاصة وسموحة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مصر المقاصة وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وإنبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بيراميدز وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، كما ستكون مباراة بيراميدز وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة دينامو موسكو وربين كازان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق دينامو موسكو لملاقاة ضيفه فريق روبين كازان في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي، وذلك في إطار مسابقة الدوري الروسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة دينامو موسكو وربين كازان تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ورين

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لملاقاة نظيره فريق رين الفرنسي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ورين تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أياكس أمستردام وفولفسبورج

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لملاقاة نظيره فريق فولفسبورج الألماني في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أياكس أمستردام وفولفسبورج تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أياكس أمستردام وفولفسبورج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة باللغة العربية.

موعد مباراة هدرسفيلد تاون ولايبزيغ

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق لايبزيغ الألماني في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هدرسفيلد تاون ولايبزيغ تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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