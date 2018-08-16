موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 16/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 16/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري المصري الممتاز إضافة إلى بعض مباريات الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري المصري مؤمن حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق المصري مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة سندرلاند وشيفيلد وينزداي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سندرلاند لملاقاة ضيفه فريق شيفيلد وينزداي في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب النور، وذلك في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سندرلاند وشيفيلد وينزداي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سندرلاند وشيفيلد وينزداي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة كوبنهاجن وسيسكا صوفيا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق كوبنهاجن الدنماركي لملاقاة ضيفه فريق سيسكا صوفيا البلغاري في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب باركن، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة كوبنهاجن وسيسكا صوفيا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بازل وفيتيسه أرنهيم

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بازل السويسري لملاقاة ضيفه فريق فيتيس أرنهيم الهولندي في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب سانت جيمس بارك على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بازل وفيتيس أرنهيم تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة رينجرز وماريبور

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق رينجرز الاسكتلندي لملاقاة مضيفه فريق ماريبور السلوفيني في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على أرض دولة سلوفينيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة رينجرز وماريبور تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيرنلي وإسطنبول

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بيرنلي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق إسطنبول التركي في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب تيرف مور، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في إطار مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيرنلي وإسطنبول تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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