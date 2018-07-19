موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 19/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 19/7/2018 إقامة العديد من المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية ويأتي في مقدمتها مباراة فريق ليفربول الإنجليزي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة ليفربول وبلاكبيرن

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بلاكبيرن الإنجليزي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الطرفين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبلاكبيرن تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول وبلاكبيرن عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبلاكبيرن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة أياكس أمستردام وولفرهامبتون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لملاقاة نظيره فريق ولفرهامبتون الإنجليزي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الطرفين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أياكس أمستردام وولفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فولفسبورج ونورويتش سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فولفسبورج الألماني لملاقاة نظيره فريق نورويتش سيتي الإنجليزي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الطرفين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فولفسبورج ونورويتش سيتي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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