موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 2/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 2/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة بعض مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والجونة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة مضيفه فريق الجونة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي والجونة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة يوفنتوس ونجوم الدوري الأمريكي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة نظيره فريق نجوم الدوري الأمريكي في فجر اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من جانب فريق يوفنتوس من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونجوم الدوري الأمريكي تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس ونجوم الدوري الأمريكي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بيرنلي وأبردين

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بيرنلي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق أبردين الاسكتلندي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي على ملعب تيرف مور، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

وتنطلق مباراة بيرنلي وأبردين تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إسطنبول وباير ليفركوزن

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إسطنبول التركي لملاقاة نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إسطنبول وباير ليفركوزن تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أوتريخت وليفانتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أوتريخت الهولندي لملاقاة نظيره فريق ليفانتي الإسباني في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أوتريخت وليفانتي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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