موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 23/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس الموافق 23/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة زينيت سان بطرسبرج ومولدي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي لملاقاة ضيفه فريق مولدي النرويجي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على ملعب سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة زينيت سان بطرسبرج ومولدي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أبويل نيقوسيا واستانا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أبويل نيقوسيا القبرصي لملاقاة ضيفه فريق أستانا من كازاخستان في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة قبرص، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أبويل نيقوسيا واستانا تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سيلتك وسودوفا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سيلتك الاسكتلندي لملاقاة مضيفه فريق سودوفا من ليتوانيا في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة ليتوانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سيلتك وسودوفا تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إشبيلية وسيجما

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إشبيلية الإسباني لملاقاة مضيفه فريق سيجما من جمهورية التشيك في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض جمهورية التشيك، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إشبيلية وسيجما تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بازل وابولون ليماسول

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بازل السويسري لملاقاة ضيفه فريق أبولون ليماسول القبرصي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على ملعب سانت جاكوب بارك على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بازل وابولون ليماسول تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أتالانتا وكوبنهاجن

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتالانتا الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق كوبنهاجن الدنماركي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتالانتا وكوبنهاجن تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أولمبياكوس وبيرنلي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبياكوس اليوناني لملاقاة ضيفه فريق بيرنلي الإنجليزي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة اليونان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبياكوس وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة رابيد فيينا وستيوا بوخارست

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق رابيد فيينا النمساوي لملاقاة ضيفه فريق ستيوا بوخارست الروماني في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة رابيد فيينا وستيوا بوخارست تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بارتيزان بلغراد وبشكتاش

موعد مباريات اليوم، يستعد فرييق بارتيزان بلغراد الصربي لملاقاة ضيفه فريق بشكتاش التركي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة صربيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بارتيزان بلغراد وبشكتاش تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة جينك وبروندبي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق جينك البلجيكي لملاقاة ضيفه فريق بروندبي الدنماركي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة جينك وبروندبي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة لايبزيغ وزوريا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق لايبزيغ الألماني لملاقاة مضيفه فريق زوريا الأوكراني في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة أوكرانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة لايبزيغ وزوريا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة رينجرز وأوفا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق رينجرز الاسكتلندي لملاقاة ضيفه فريق أوفا الروسي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة اسكتلندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة رينجرز وأوفا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة جينت وبوردو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق جينت البلجيكي لملاقاة ضيفه فريق بوردو الفرنسي في مساء اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 على أرض دولة بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة جينت وبوردو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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