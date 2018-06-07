موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 7/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد مباراة إنجلترا وكوستاريكا والقنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا ضمن تحضيرات منتخب إنجلترا وكوستاريكا للمشاركة في مونديال روسيا

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موعد مباراة البرتغال والجزائر والقنوات الناقلة لمباراة البرتغال والجزائر ضمن تحضيرات منتخب البرتغال من أجل المشاركة في مونديال روسيا

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