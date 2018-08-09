موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 9/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 9/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة إلى بعض مباريات البطولة العربية للأندية وأيضاً بعض مباريات بطولة كوبا ليبرتادورس.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة سيسكا صوفيا وكوبنهاجن

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سيسكا صوفيا البلغاري لملاقاة ضيفه فريق كوبنهاجن الدنماركي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة بلغاريا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سيسكا صوفيا وكوبنهاجن تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة جينك وليخ بوزنان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق جينك البلجيكي لملاقاة ضيفه فريق ليخ بوزنان البولندي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة جينك وليخ بوزنان تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أولمبياكوس ولوزيرن

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبياكوس اليوناني لملاقاة ضيفه فريق لوزيرن السويسري في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة اليونان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبياكوس ولوزيرن تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إسطنبول وبيرنلي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إسطنبول التركي لملاقاة ضيفه فريق بيرنلي الإنجليزي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة تركيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إسطنبول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بشكتاش ولاسك

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بيشكتاش التركي لملاقاة ضيفه فريق لاسك النمساوي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على ملعب فودافون أرينا على أرض دولة تركيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بشكتاش ولاسك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فيتيس أرنهيم وبازل

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فيتيس أرنهيم الهولندي لملاقاة ضيفه فريق بازل السويسري في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فيتيس أرنهيم وبازل تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة زوريا وسبورتينغ براغا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق زوريا الأوكراني لملاقاة ضيفه فريق سبورتينغ براغا البرتغالي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة أوكرانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة زوريا وسبورتينغ براغا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة رينجرز وماريبور

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق رينجرز الاسكتلندي لملاقاة ضيفه فريق ماريبور السلوفيني في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة إسكتلندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة رينجرز وماريبور تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الرفاع ومولودية الجزائر

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الرفاع البحريني لملاقاة ضيفه فريق مولودية الجزائر الجزائري في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الرفاع ومولودية الجزائر تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الرفاع ومولودية الجزائر منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والترجي الرياضي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الاتحاد السكندري لملاقاة ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتحاد السكندري والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

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