موعد أبرز مباريات اليوم السبت 11/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 11/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات البطولة العربية للأندية وأيضاً بعض مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى الدوري الفرنسي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق هدرسفيلد تاون اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جون سميث، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة موناكو ونانت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق موناكو لملاقاة مضيفه فريق نانت في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة موناكو ونانت تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة موناكو ونانت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وميلان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق ميلان الإيطالي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وميلان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والقادسية

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق القادسية الكويتي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والقادسية تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة المريخ والجيش

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المريخ السوداني لملاقاة ضيفه فريق الجيش السوري في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب أم درمان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة المريخ والجيش تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المريخ والجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق أحمد الحوسني هو معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي والرمثا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة ضيفه فريق الرمثا الأردني في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي والرمثا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النجم الساحلي والرمثا منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق حازم عبد السلام هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق إنتر الإيطالي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر تحديداً في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

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