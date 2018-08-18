موعد أبرز مباريات اليوم السبت 18/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 18/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى الدوري الفرنسي وأيضاً كلاً من الدوري الإيطالي والدوري الإسباني، كما تُقام أيضاً مباريات الدوري الهولندي إضافة إلى مباراة كأس السوبر السعودي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة جاره اللندني وضيفه فريق أرسنال في مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة ضيفه فريق فولهام اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وجانجون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة مضيفه فريق جانجون في مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وجانجون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وجانجون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان وجانجون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

موعد مباراة موناكو وليل

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق موناكو لملاقاة ضيفه فريق ليل في مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة موناكو وليل تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة موناكو وليل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة موناكو وليل منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه فريق كييفو فيرونا في مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب مارك أنطونيو في مدينة فيرونا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق نابولي لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نابولي ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال لملاقاة غريمه التقليدي فريق الاتحاد في مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب لوفتس رود في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر السعودي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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