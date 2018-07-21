موعد أبرز مباريات اليوم السبت 21/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 21/7/2018 إقامة العديد من المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية ويأتي في مقدمتها مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إضافة إلى فريق إنتر الإيطالي وأيضاً كلاً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة إنتر وزينيت

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة نظيره فريق زينيت الروسي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وزينيت تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فالنسيا وغلطة سراي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فالنسيا الإسباني لملاقاة نظيره فريق غلطة سراي التركي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وغلطة سراي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فنربخشة وفينورد روتردام

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فنربخشة التركي لملاقاة نظيره فريق فينورد روتردام الهولندي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فنربخشة وفينورد روتردام تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إشبيلية وبنفيكا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إشبيلية الإسباني لملاقاة نظيره فريق بنفيكا البرتغالي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إشبيلية وبنفيكا تحديداً في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تكون مباراة إشبيلية وبنفيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

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