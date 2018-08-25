موعد أبرز مباريات اليوم السبت 25/8/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت الموافق 25/8/2018 إقامة العديد من المباريات على الصعيد الرسمي، حيث تُقام اليوم العديد من مباريات الدوري الإسباني إضافة إلى الدوري الألماني وأيضاً الدوري المصري الممتاز، كما يشهد اليوم أيضاً إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الفرنسي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق ولفرهامبتون اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أرسنال ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب أنفيلد رود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وانجيه

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة ضيفه فريق أنجيه في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وانجيه تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وانجيه منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة فولفسبورج وشالكه

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق فولفسبورج لملاقاة ضيفه فريق شالكه اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فولفسبورج وشالكه تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فولفسبورج وشالكه منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لملاقاة ضيفه فريق باير ليفركوزن في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب بوروسيا بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق لاتسيو في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي وميلان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق نابولي لملاقاة ضيفه فريق ميلان في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي وميلان تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نابولي وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة ضيفه فريق رايو فاييكانو في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق بلد الوليد في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب خوسيه، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي والمحرق

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة مضيفه فريق المحرق البحريني في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على أرض دولة البحرين، وذلك ضمن الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والمحرق تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والمحرق منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق أحمد الحامد هو معلق المباراة.

موعد مباراة العين والوحدة

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق العين لملاقاة نظيره فريق الوحدة في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة العين والوحدة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة العين والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق عامر عبد الله هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة العين والوحدة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

وسوف تكون مباراة العين والوحدة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الشارقة، فيما سيكون المعلق راشد عبد الرحمن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة العين والوحدة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD.

وأخيراً سوف تكون مباراة العين والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري خالد حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية، وأيضاً سوف تكون مباراة العين والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري أشرف محمود هو معلق المباراة.

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