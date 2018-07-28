موعد أبرز مباريات اليوم السبت 28/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 28/7/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية كما تُقام أيضاً بعض المباريات ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة الترجي الرياضي وكمبالا سيتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على ملعب مانديلا الدولي على أرض دولة أوغندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي وكمبالا سيتي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي وكمبالا سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة بوتسوانا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي وتاونشيب رولز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مولودية الجزائر الجزائري لملاقاة ضيفه فريق مازيمبي الكونغولي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 15:35 عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة نظيره فريق بنفيكا البرتغالي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبنفيكا تحديداً في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وبنفيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة تشيلسي وإنتر

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق إنتر الإيطالي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وإنتر تحديداً في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العراقي علي لفتة هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة غريمه فريق ليفربول الإنجليزي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً من يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وليفربول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

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