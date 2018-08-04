موعد أبرز مباريات اليوم السبت 4/8/2018 والقنوات الناقلة لها

Advertisements

موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 4/8/2018 إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الرسمي أو حتى المباريات الودية، وذلك ضمن تحضيرات مختلف الأندية على مستوى كافة أنحاء العالم استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية، إضافة بعض مباريات الدوري المصري الممتاز وأيضاً مباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وأيضاً مباريات كأس السوبر الفرنسي إضافة إلى كأس السوبر الهولندي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات اليوم بشكل يومي، وذلك سواء على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على مستوى المسابقات الأوروبية مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

Advertisements

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً في هذا المقال موعد مباريات أقوى الدوريات العربية، وهي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى الدوري المغربي وأيضاً الدوري التونسي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات جميع المحافل الدولية مثل بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا إضافة إلى كأس أمم أفريقيا وأيضاً كوبا أمريكا وأخيراً بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباريات اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات الدوريات الأوروبية أو حتى كافة المسابقات الأفريقية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت تمتلك بدورها حقوق كافة المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة غريمه فريق موناكو الفرنسي اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الصين، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2018 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وموناكو تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة ايندهوفن وفينورد روتردام

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أيندهوفن لملاقاة غريمه فريق فينورد روتردام في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي في مدينة روتردام الهولندية، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الهولندي 2018 م.

وتنطلق مباراة ايندهوفن وفينورد روتردام تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة إنتر وأولمبيك ليون

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وأولمبيك ليون تحديداً في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب أفيفا على أرض جمهورية أيرلندا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة أرسنال ولاتسيو

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق لاتسيو الإيطالي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ارسنال ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة.

موعد مباراة وفاق سطيف والعين

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق وفاق سطيف الجزائري لملاقاة ضيفه فريق العين الإماراتي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة وفاق سطيف والعين تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة وفاق سطيف والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى المفتوحة، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: