موعد أبرز مباريات يوم الاثنين 4/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الإثنين الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات مع العلم بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديداً إما عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية أو إما عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية.

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موعد مباراة المغرب وسلوفاكيا

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب سلوفاكيا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي على أرض دولة سويسرا، وذلك في إطار تحضيرات منتخب المغرب استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة المغرب وسلوفاكيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وسلوفاكيا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الثانية هي الناقلة للمباراة.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب إيران وأيضاً منتخب إسبانيا.

موعد مباراة صربيا وتشيلي

يواجه منتخب صربيا نظيره منتخب تشيلي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي، وذلك في إطار تحضيرات منتخب صربيا استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة صربيا وتشيلي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب صربيا في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب البرازيل إضافة إلى منتخب كوستاريكا وأيضاً منتخب سويسرا.

موعد مباراة إيطاليا وهولندا

يستقبل منتخب إيطاليا نظيره منتخب هولندا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد فشلا في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة إيطاليا وهولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إيطاليا وهولندا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى المفتوحة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

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